Local Transtejo põe autocarros a ligar Lisboa e Montijo Por

A Transtejo vai responder à falta de capacidade nas ligações fluviais entre Cais do Sodré (em Lisboa) e Montijo com um reforço dos… autocarros.

Não é a primeira vez que a empresa recorre a ligações rodoviárias, mas esta surge numa altura em que a ligação entre Cais do Sodré e Montijo tem sido muito contestada pelos utentes.

O problema é agravado nas horas de ponta.

A Transtejo admitiu que a situação é provocada pelas “limitações da frota”, pelo que a solução provisória é a aposta nos autocarros.

“Apesar do esforço que está a ser desenvolvido, as limitações de frota mantêm-se”, salientou a empresa, em comunicado.

Por falta de barcos, a Transtejo recorreu esta semana a uma embarcação que precisa de 45 minutos para fazer a ligação entre Cais do Sodré e Montijo, travessia que nos barcos habituais demora 30 minutos.

A partir de segunda-feira, a ligação será reforçada com autocarros nas horas de ponta, entre as 7h30 e as 9h30, a partir do Montijo, e entre as 17h30 e as 19h0, a partir de Lisboa.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar