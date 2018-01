Nas Notícias Transportes públicos sofrem aumento máximo de 2,5 por cento Por

A partir desta segunda-feira, 1 de janeiro, o preço dos transportes públicos aumentaram em 2,5 por cento. Relativamente a passes mensais, crianças e jovens vão beneficiar de um desconto de 25 por cento.

Segundo um despacho do Governo, a atualização a aplicar na tarifa de cada título de transporte não pode ultrapassar os 2,5 por cento sobre a tarifa atual, sendo que os cartões Lisboa Viva, Viva Viagem/7 Colinas e Andante não sofram aumentos.

Para os transportes coletivos de passageiros com percursos inferiores a 50 quilómetros e transportes coletivos nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa – Carris e STCP, transportes fluviais, comboios urbanos e suburbanos com percursos inferiores a 50 quilómetros – o percentagem máxima de aumento fixou-se nos dois por cento.

A data de hoje assinala também início de um desconto de 25 por cento para crianças e jovens, dos quatro aos 18 anos, nos passes mensais, “sem prejuízo dos descontos superiores já previstos para os estudantes beneficiários de ação social”.

Este alargamento do desconto de 25 por cento sobre o preço do passe “4-18@escola.tp”, recorde-se, consta no Orçamento de Estado para 2018.

Os descontos superios já previstos serão mantidos, nomeadamente o desconto de 60 por cento aos estudantes beneficiários do escalão “A” da ação social escolar.

O passe “sub23 @superior.tp” foi também alargado aos serviços de transporte coletivo de passageiros autorizados ou concessionados pelos organismos da administração central e regional, bem como os serviços de transporte de iniciativa dos municípios. O benefício, contudo, é dos mesmos 23 por cento.

Este título de transporte foi ainda alargado aos estudantes de Medicina e Arquitetura até aos 24 anos.

