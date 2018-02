Insólito Tradição de strippers em funerais ameaçada pela quarta vez Por

A China tentou por três vezes terminar com a tradição de haver strippers nos funerais, para boa sorte do espírito da pessoa falecida. Foram três tentativas infrutíferas, mas vem aí uma quarta…

A tradição é ainda bastante frequente nas zonas rurais das províncias de Henan, Anhui, Jiangsu e Hebei, no interior do ‘império do meio’.

Segundo o Ministério da Cultura, há 19 cidades nessas quatro províncias onde o controlo será mais apertado.

Para além de permitirem ao espírito uma melhor despedida da vida terrena, as strippers são também uma garantia de um funeral mais participado, explica o The Telegraph.

De acordo com a crença popular, quanto mais gente participar no funeral, mais suave é a transição do espírito para a outra vida.

Outros especialistas defendem que o hábito está associado a rituais milenares de fertilidade.

“Uma interpretação antropológica refere que na origem da tradição está uma adoração à reprodução. Nesse caso, as performances eróticas nos funerais são um atavismo cultural”, adiantou o professor Kuang Haiyan, numa explicação para o The Global Times.

Só que as autoridades chinesas andam desde 2006 a tentar terminar com esta tradição.

Por três vezes tentaram, outras tantas falharam. Desta feita, os castigos para os prevaricadores são ainda mais duros.

Foi criada uma linha específica para serem denunciados a presença de strippers ou outros shows eróticos, com a família do defunto a incorrer em pena de multa e até de prisão.

De acordo com a campanha informativa do Governo, a presença de strippers nas cerimónias fúnebres é uma manifestação de decadência moral e cultural resultante da influência do ocidente na China.

