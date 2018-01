Europa Trabalho comunitário e 11 mil euros para médico que gravou iniciais em fígado Por

O cirurgião que gravou as iniciais no fígado de dois doentes, no Reino Unido, foi condenado a uma pena de 12 meses de trabalho comunitário e ao pagamento de uma multa de 10 mil libras – aproximadamente 11 mil euros.

Simon Bramhall, o médico que gravou as iniciais em dois fígados durante uma operação foi denunciado por um colega de profissão, tendo sido agora condenado a uma multa de 11 mil euros e a 12 meses de trabalho comunitário.

De acordo com o The Guardian, o cirurgião utilizou o instrumento cirúrgico utilizado normalmente para estancar hemorragias para gravar as suas inicias (SB) no fígado dos pacientes.

As cirurgias tiveram lugar a 9 de fevereiro e 21 de agosto de 2013, sendo que o médico, quando descoberto, foi suspenso da do cargo que ocupava no hospital Queen Elizabeth, em Birmingham.

Simon Bramhall viria a demitir-se no verão seguinte, tendo confessado o incidente e admitindo ter sido um erro.

Uma das vítimas disse, em tribunal, que se sentiu violada e com sequelas psicológicas pelo sucedido, ainda que as marcas não fossem visíveis e fossem desaparecendo com o tempo.

O juiz condenou agora o médico a 120 horas de trabalho comunitário, sublinhando a que a “conduta nasceu de arrogância profissional de tal magnitude que degenerou em comportamento criminoso” representativo de um “abuso de poder e uma traição de confiança” que os pacientes tinham com ele.

Admoestado pelo organismo equivalente à Ordem dos Médicos no Reino Unido, Simon Bramhall está agora a trabalhar em Herefordshire, para o serviço nacional de saúde britânico.

