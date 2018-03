Motores Toyota em testes para a Córsega Por

Depois de um Rali do México bastante complicado para a equipa, a Toyota começou já a preparar a próxima prova do Campeonato do Mundo da especialidade.

Contrariamente ao evento centro-americano, a prova corsa disputa-se em pisos de asfalto, um desafio diferente para os Yaris WRC. Esapekka Lappi e Ott Tanak já começaram a preparar o Rali da Córsega, que terá lugar entre 5 e 8 de abril.

Os pilotos da equipa de Tommi Makkinen trabalharam num evento que em 2017 não foi fácil para a Toyota, com Jari-Matti Latvala a ser quarto e Juho Hanninen a desistir. Lappi será um estreante na ilha francesa do Mediterrâneo, enquanto Tanak competirá na Córsega pela primeira vez aos comandos do Yaris WRC.

Algumas imagens dos testes do estónio da Toyota preparando o evento corso.