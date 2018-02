Toyota com nova ‘roupagem’ para o WEC

A Toyota revelou a nova decoração para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2018/2019.

Os TS050 apresentam cores semelhantes às da época passada, mas dispostas de forma ligeiramente diversa. O que não deverá suceder com o protótipo, face às alterações do regulamento, devendo a tónica do LMP1 japonês recair sobre a fiabilidade, dadas as liberdades concedidas às equipas privadas que vão apresentar carros não híbridos.

Há agora mais vermelho no capot dianteiro dos protótipos # 7 – confiado a Kamui Kovayashi, José Maria Lopez e Mike Conway – e # 8 – de Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Fernando Alonso.