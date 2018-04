Motores Toyota domina no começo do prólogo do WEC em Paul Ricard Por

Aquele que é o ‘aperitivo’ para a nova ‘super temporada’ do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) já arrancou no Circuito de Paul Ricard.

Tratou-se da primeira oportunidade para ver em ação os protagonistas de 2018/2019, não sendo surpresa nenhuma ver os Toyota TS050 Hybrid dominarem os acontecimentos, com Mike Conway a ser o mais rápido no carro # 8 – 1m32,662s – diante de Anthony Davidson no # 7 – 1m34,655s. Curiosamente Davidson completou mais voltas (220) do que o seu companheiro de equipa (92).

A SMP Racing, com o BR1 AER # 11 conseguiu ser a ‘melhor das outras’, com uma volta em 1m38,128s, duas décimas à frente do outro LMP1 da equipa franco-russa, enquanto a Rebellion se quedou com o quinto registo, duas décimas mais atrás, com André Lotterer ao volante.

Em LMP2 o ex-Fórmula 1 Pastor Maldonado deu ‘um ar da sua graça’, ao assinar o melhor tempo (1m40,771s), no Oreca Gibson da Dragon Speed, batendo por quatro décimas Matthieu Vaxiviére, no Oreca da TDS Racing. André Negrão completou o top três no melhor dos Oreca da Jackie Chan DC Raciing.

Já Richard Lietz deu à Porsche o melhor tempo em GTE Pro (1m51,650s), superando os dois Ford GT da Chip Ganassi Racing, com o outro 911 RSR da equipa de Weissach a quedar-se pela quarta marca. O melhor dos Ferrari 488 Evo, o # 51, não foi melhor do que quinto, diante dos novíssimos Aston Martin Vantage GTE.

Nos GTE AM a primazia foi para o Porsche 911 GTE # 77 da Dempsey Proton, com uma volta em 1m53,515s.