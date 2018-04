Motores Toyota confirma supremacia no prólogo do WEC Por

Depois de se ter superiorizado no começo do prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), a Toyota confirmou a sua supremacia neste ‘aperitivo’ que teve como ‘palco’ o Circuito de Paul Ricard.

No traçado francês os dois TS050 Hybrid ditaram o ritmo face à concorrência, com Mike Conwat a manter o # 8 na frente da tabela de tempos, com uma volta em 1m32,662s, superando Anthony Davidson, que no # 7 não conseguiu melhorar a sua melhor marca da véspera. Mas este foi o Toyota que mais rodou, com 839 voltas no conjunto do teste.

A SMP Racing também se manteve como a melhor equipa privada, com Vitaly Petrov a conseguir o terceiro melhor registo no BR1-AER # 11, seguido novamente pelo Rebellion R13 # 1, que gastou mais 4,3s. A grande novidade foi o facto do novo Ginetta G60 LT-P1 ter conseguido o sexto registo, relegado o BR1-Gibson da DragonSpeed para o sétimo posto da tabela.

Já em LMP1 o melhor tempo conseguido por Pastor Maldonado na véspera aos comandos do Oreca da DragonSpeed não foi batido (1m40,771s), contrariamente ao que sucedeu em GTE Pro, onde Gianmaria Bruni conseguiu superar o seu companheiro de equipa no Porsche 911 RSR # 91 Richard Lietz, sendo que o segundo mais rápido da categoria foi o outro carro da marca de Weissach, o # 92, que conseguiu superar os dois Ford GTE da Chip Ganassi Racing.

O melhor dos Ferrari 488 Evo foi quase dois segundos mais lento do que Bruni, já para não falar dos novos BMW M8 e Aston Martin Vantage, que foram ainda mais lentos. No entanto os carros alemães conseguiram uma boa quilometragem – 853 voltas – tal como os britânicos – 682 voltas.

Já em GTE Am Matteo Cairolli acabou com a melhor marca (1m53,129s) no Porsche 911 RSR # 88 da Dempsey Proton.