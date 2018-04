Motores Toyota aposta forte com Al-Attiyah no Qatar Por

Um Toyota Hilux modificado vai estrear-se na quarta prova da Taça do Mundo de Todo-o-terreno, que terá lugar esta semana no Qatar.

Nasser Al-Attiyah e Giniel de Villiers vão representar as cores da Toyota Gazoo Racing SA, através da estrutura belha Overdrive, numa prova onde o piloto qatari ‘jogará em casa’, como sempre navegado por Mathieu Baumel.

O objetivo de Al-Attiyah, atualmente terceiro na Taça do Mundo de TT, para esta prova é claro: “Temos de meter no bolso os 60 pontos da vitória para passarmos para a frente da classificação geral”.

Para este evento a Toyota Hiluz com motor V8 a gasolina foi reformulada. “Levamos a cabo dois dias de testes, cerca de 500 quilómetros. É a primeira prova que fazemos com esta 4×4. Melhoramos o comportamento das suspensões bem como a potência do motor”, confidencia Nasser Al-Attiyah.