Fórmula 1 Toro Rosso mudam elementos do motor para o Grande Prémio do Bahrain

O Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1 já traz novidades para os dois pilotos da Toro Rosso.

A Honda vai proceder a mudanças de elementos das unidades de potência nos monolugares de Pierre Gasly e de Brendon Hartley na segunda prova da temporada, que terá como ‘palco’ o Circuito de Sakhir no próximo fim de semana.

Depois do problema com a MGU-H (unidade de recuperação de energia híbrida) de Gasly na Austrália, a Honda descobriu desgastes no motor térmico, o que obriga à substituição destes elementos, bem como do turbo. O MGU-H e o turbo foram modificados pela marca japonesa após uma análises aos dados recolhidos em Melbourne.

A Toro Rosso decidiu também substituir a MGU-H e o turbo do carro de Brendon Hartley “como medida de precaução”, sendo que o regulamento desportivo de 2018 estipula um limite de três motores térmicos por piloto durante a épica, número limite também definido para a MGU-H e para o turbo.