Motores Toque trava Joaquim Alves Por

O começo de temporada de Joaquim Alves e Sancho Eiró não foi fácil, já que depois de uma franca progressão foram obrigados a abandonar o Rali Serras de Fafe na sequência de um toque.

Numa prova que marcava o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis com 20 carros R5 à partida, o piloto de Cesar (Oliveira de Azeméis) tinha por objetivo evoluir na condução em terra e terminar o melhor classificado possível. No primeiro dia isso foi conseguido, com Alves a concluir a jornada entre os oito primeiros.

Já no domingo tudo se complicou, pois na sétima especial o piloto oliveirense não evitou um toque numa barreira de terra, o que acabou por danificar o braço traseiro da suspensão do Ford Fiesta R5 e ditar o abandono.

“Entramos muito bem na prova, e os tempos realizados mostravam um nível competitivo interessante. Com a chegada das especiais da noite, entrei um pouco cauteloso demais e acabamos por baixar o nosso ritmo”, referiu Joaquim Alves no final da prova.

“No domingo voltamos a entrar bem, mas na especial de Ruivães/Confurco, demos um toque num muro de terra e ficamos com o Fiesta imobilizado a impedir a passagem dos outros concorrentes, daí ter resultado a neutralização da especial. Foi uma circunstância normal de corrida, mas que me deixou algo desolado, contudo as corridas são assim mesmo, com momentos bons e menos bons”, acrescentou o piloto de Cesar.