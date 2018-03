Motores Toque de adversário condiciona prova Pedro Lamy Por

A participação de Pedro Lamy nas 12 Horas de Sebring, segunda prova da Taça de Resistência Norte-americana, não foi o que ambicionava.

Embora tenha tido um início de fim de semana promissor, quando o seu companheiro de equipa Daniel Serra colocou o Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race na ‘pole position’ da categoria GTD, a verdade é que um toque de um adversário logo na primeira volta da corrida acabou por causar um furo.

Com o incidente a equipa – que também integrava Paul Dalla Lana e Mathias Lauda – perdeu duas voltas e nunca mais foi capaz de discutir as primeiras posições da classe. Lamy e os seus companheiros de equipa deram o máximo mas viriam a terminar apenas no 12º posto.

“Partimos da pole position e estávamos preparados para uma corrida competitiva. Infelizmente, o incidente que sofremos logo no início da prova fez-nos perder muitos lugares e impediu-nos de lutar pelas primeiras posições. O resultado ficou muito aquém das nossas expectativas”, referiu o piloto português após a prova.