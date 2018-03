Tony Carreira anuncia “pequena pausa” na carreira

Na véspera de celebrar 30 anos de carreira, Tony Carreira anunciou este domingo, em entrevista concedida à TVI, que vai fazer uma “pequena pausa” na carreira, a primeira desde o início do seu percurso.

Considerado como um dos mais bem-sucedidos artistas portugueses, Tony Carreira anunciou, em entrevista à TVI, que irá fazer uma pausa de “seis meses a um ano” na sua carreira.

“É a primeira pausa na minha carreira. Nunca tirei férias sequer”, revelou o cantor, antes de sublinhar que “fisicamente”, sente que “precisa de uma pequena pausa”.

A pausa, que servirá também para Tony Carreira “compor e viajar”, acontecerá após o último concerto comemorativo das três décadas de carreira, marcado para 17 de novembro deste ano.

Ao longo do seu percurso, o cantor português vendeu mais de quatro milhões discos, atuou nos cinco continentes e contabilizou, no total, 60 discos de platina. Foi também condecorado pelo governo francês, em 2016, com a medalha de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras.