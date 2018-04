Desporto Tondela e Portimonense empatam a dois golos Por

Tondela e Portimonense empataram hoje 2-2, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio João Cardoso, em Tondela.

Os algarvios adiantaram-se no marcador, por Ewerton, aos 20 minutos, mas ainda antes do final da primeira parte a equipa da casa deu a volta ao marcador, com Bruno Monteiro a fazer o 1-1, aos 24, e Tyler Boyd, aos 38.

Na segunda parte um golo de Wellington fixou o resultado em 2-2, ainda aos 54 minutos.

O Portimonense segue no 10.º lugar, com 35 pontos, e ainda pode ser alcançado nos mesmos pontos pelo Belenenses, com um jogo a menos, e o Tondela é 12.º, com 31.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar