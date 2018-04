Mundo Tiroteio na sede da Youtube Por

Um atirador está esta noite ativo na sede da Youtube, em San Bruno, no Estado da Califórnia, ou na sua zona, segundo noticiavam vários meios de comunicação, às 21:40.

A BBC dá conta de vários tiros nas proximidades da sede e o site The Hill divulgou no Facebook que vários empregados da empresa estão a enviar mensagens via rede social Twiter sobre a presença de um “atirador ativo” na sede da Youtube.

A polícia de San Bruno, também via Twitter, aconselhou as pessoas a manterem-se afastadas da zona, acrescentando que já tem efetivos na área.

