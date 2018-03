Tiroteio em Miami provoca morte a criança de 3 anos

De acordo com as autoridades, através das redes sociais, o tiroteio provocou a morte a uma menina de 3 anos e ferimentos em outras duas crianças, já fora de perigo.

As causas do incidente são ainda desconhecidas, mas o suspeito já se entregou às autoridades.

Antes, pôs-se em fuga num carro que viria a abandonar pouco tempo depois.

We have a child who has passed away in this senseless shooting. The 2 other minors were grazed possibly by glass and are okay. https://t.co/Fy2MvNA5LJ

— Miami PD (@MiamiPD) 31 de março de 2018