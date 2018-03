Tiros disparados perto da Casa Branca

De acordo com os serviços secretos norte-americanos, os tiros foram ouvidos perto da fachada norte da Casa Branca.

A única vítima a registar é o homem que terá sido atingido por um tiro disparado por ele próprio.

Os serviços de emergência já se encontram no local a prestar assistência.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.

— U.S. Secret Service (@SecretService) 3 de março de 2018