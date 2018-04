Nas Redes Tinder patrocina Manchester City Por

O Tinder passará a patrocinar o Manchester City, segundo revelou a empresa de encontros amorosos nas redes sociais.

Embora o alvo fosse o rival da cidade, o Manchester United, de acordo com o que se diz e escreve por Inglaterra, a verdade é que o Tinder é o mais recente patrocinador dos citizens.

“A todos os adeptos de futebol preparem-se para o par perfeito! Estamos muito satisfeitos por anunciar um novo patrocínio com o Manchester City e os citizens de todo o Mundo. É algo que vai mudar tudo”, escreveu o Tinder nas redes sociais, onde divulgou o acordo com o clube de Guardiola.

Aliás, a aplicação de encontros, que normalmente usa as cores mais encarnadas, aparece agora em tons de azul – as cores do City.

O acordo prevê o patrocínio das equipas de futebol masculino e feminino do City mas também do New York City FC, que alinha na Major League Soccer e pertence ao grupo que administra todos estes clubes.

“Acreditamos que será um ‘match’ perfeito para o Tinder e para o City”, salientou um dos administradores do City.

