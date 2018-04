Motores Tiago Monteiro a ver o WTCR novamente ‘de fora’ Por

Ainda não será em Hungaroring que Tiago Monteiro vai regressar à competição na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Segundo informou o piloto português, não há uma previsão de quando poderá sentar-se no Honda Civic TCR # 18 da Boutsen Ginion Racing para competir no WTCR, sendo que, tal como sucedeu na primeira prova da época, em Marraquexe, Tiago desloca-se à Hungria no próximo fim de semana mas apenas para assistir à segunda ronda do campeonato.

Esta nova ausência competitiva do piloto do Porto deve-se ao facto de ainda não ter o consentimento médico para correr, já que a sua visão ficou afetada no acidente que sofreu nos testes de Barcelona em 2017.

“Ainda não há previsões de quando possa regressar. Continuo os meus tratamentos e a evoluir bem mas, há todo um caminho que tem de ser percorrido, até que os médicos me considerem apto. Enquanto isso não acontece faço questão de estar nas provas para ajudar a equipa com a minha experiência mas também a desempenhar as minhas funções enquanto embaixador da Honda. É um trabalho importante e sei que a minha ajuda é preciosa”, explica Tiago Monteiro.