Motores Tiago Monteiro e Tom Coronel mostram as novas cores em Zandvoort Por

Para além de um pequeno teste, o ensaio que a Boutsen Ginion Racing levou a cabo em Zandvoort serviu mais para que Tiago Monteiro e Tom Coronel revelarem as cores dos seus Honda Civic FK8 TCR.

O carro do piloto português ostentou o vermelho e o preto com um dos patrocinadores que o tem acompanhado ao longo da carreira, para além da própria Honda, enquanto o do holandês também surgiu com o mesmo amarelo e os sponsores que também vinha tendo nas últimas temporadas do WTCC.

Agora o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo passou a Taça mundial (WTCR), sendo que no traçado holandês Tiago e Coronel procuraram aprofundar o conhecimento do novo carro, que também é novo para a equipa.

“Seis meses depois que bom voltar a pilotar. Só dei umas 10 voltas, mas era o que estava previsto. Não tive problemas físicos, quer dizer que o treino que fizemos até agora foi perfeito ! Mas há sem duvidas ainda trabalho pela frente para poder estar a 100% mas cada coisa em seu tempo”, afirmou Tiago Monteiro nas redes sociais.

Em Zandvoort também esteve o campeão TCR do Benelux, Benjamin Lessennes, que foi nomeado piloto de testes da Boutsen Ginion Racing.