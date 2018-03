Motores Tiago Monteiro regressou à pista com ensaio em Monza Por

Depois de uma prolongada ausência da competição motivada pelo grande acidente sofrido em testes em Barcelona em 2017, Tiago Monteiro regressou esta semana à pista, no circuito de Monza (Itália).

Tratou-se do primeiro ensaio do piloto português de 41 anos pela equipa Boutsen Ginion Racing, com a qual vai disputar a nova Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) aos comandos de um novíssimo Honda Civic Type R FK8 TCR.

Um teste importante também para avaliar a atual forma física de Tiago, depois da recuperação física que se seguiu ao acidente do ano passado. “Sinto-me bem. Fisicamente não houve qualquer problema. Apenas fiz três voltas e experimentei as curvas com mais agressividade para ver como o meu pescoço e ombros reagiam, mas não houve dores. Tenho-me treinado bastante e penso que desse ponto de vista tudo está bem”, disse o piloto do Porto ao site especializado TouringCarTimes.

“A principal preocupação foram os meus olhos, que ainda não estão totalmente bem, e pude ver que há trabalho a fazer na minha visão. Este não foi um regresso à ação; foi mais um teste para perceber o meu nível de forma, para perceber onde tenho de trabalhar mais. Não tem a ver com desenvolver o carro, mas ver como estou. Percebi que ainda há alguns problemas e a reação dos meus olhos não está a cem por cento, mas os médicos estão otimistas. Virá brevemente, é apenas uma questão de tempo”, garantiu Tiago Monteiro.

O piloto português acrescentou que o objetivo é estar pronto para competir na primeira prova da temporada, em Marraquexe, e com a evolução no seu estado físico no último mês tem a expetativa de estar pronto a tempo do arranque do WTCR. Contudo a decisão de ir ou não a Marrocos só será tomada uma semana antes da prova.