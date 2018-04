Motores Thierry Neuville quer repetir triunfo na Argentina Por

É à procura da terceira vitória consecutiva da Hyundai e a sua segunda no Rali da Argentina que Therry Neuville aborda a prova sul-americana do Campeonato do Mundo da especialidade.

No país das pampas a marca coreana venceu em 2016 por intermédio de Hayden Paddon e no ano passado através de um memorável triunfo de Neuville, que só garantiu a vitória por sete décimas e apenas na Power Stage, quando bateu Elfyn Evans. Uma das diferenças mais curtas da história do WRC.

Um ano volvido e a Hyundai encontra-se no primeiro lugar da tabela classificativa no que ao ‘Mundial’ de construtores diz respeito, com apenas quatro pontos de vantagem sobre a M-Sport Ford. Daí que a prova argentina se revista de particular importância para a equipa liderada por Michel Nandan..

Depois de um terceiro lugar na Córsega, Thierry Neuville espera dar à Hyundai um ‘hat-trick’ no país das pampas e desse forma aproximar-se do líder do campeonato de pilotos, Sebastien Ogier: “O Rali da Argentina é um evento famoso que atrai uma multidão incrível de fãs dos ralis. Isso cria uma atmosfera fantástica que apreciamos muito durante as etapas. Temos boas memórias do rali do ano passado, que ganhamos de forma dramática na Power Stage”.

“Espero que consigamos alcançar um resultado semelhante este ano. O Rali da Argentina é extremamente exigente e muito duro, tanto para o carro como para a dupla, por isso não o podemos encarar de ânimo leve”, acrescenta o piloto belga.

Para Michel Nandan é importante para equipa não apenas ultrapassar o fim de semana complicado que teve na Córsega, mas também e sobretudo segurar a liderança do comando do campeonato de construtores: “O nosso desempenho da Argentina tem que ser mais forte para continuarmos na liderança, porque a concorrência está muito próxima.

A Argentina tem sido um lugar querido para a nossa equipa, nos anos recentes, com as vitórias de 2016 e 2017, ambas emocionantes. Fizemos algumas melhorias e upgrades ao nosso Hyundai i20 Coupé WRC especialmente para este rali, mas sabemos que nossos rivais também se estão a esforçar”.