Thierry Neuville quer aprender com erros do passado

A poucos dias do arranque de mais um Campeonato do Mundo de Ralis, Thierry Neuville está apostado em ‘subir a parada’ e finalmente chegar ao título, depois de em 2017 ter sido o mais forte rival de Sebastien Ogier. O belga da Hyundai quer fazer melhor e aprender com os erros cometidos no passado.

O bom andamento evidenciado por Neuville em algumas provas na época passada, foi contrariado com alguma diferença de ritmo entre a Hyundai e a M-Sport, que este ano tem ainda a agravante de ter o apoio direto da Ford.

Sempre acompanhado por Nicolas Gilsoul, o piloto belga está motivado e concentrado para não cometer deslizes que teve em 2017, sendo que em Monte Carlo quer visar o lugar mais alto do pódio: “Vimos no ano passado que liderei a prova até ao segundo dia, e que um pequeno erros eliminou-nos de uma forma bastante frustrante. É todo o Monte Carlo que é um desafio complicado para começar o ano. Pretendemos tirar todo o partido das lições da nossa participação em recentes edições da prova”.