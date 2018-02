Motores Thierry Neuville não esperava liderar tão cedo na Suécia Por

Escreveu-se mais uma página da história Campeonato do Mundo de Ralis com a vitória de um não nórdico no Rali da Suécia, e a estreia de um belga a vencer numa prova para especialistas.

Ninguém apostaria em Thierry Neuville como vencedor do rali sueco, sobretudo da forma que o fez. É que o belga da Hyundai assumiu a liderança logo na terceira especial e nunca mais foi desalojado do comando do rali. Para além de um bom andamento nos pisos de neve, adotou uma estratégia inteligente, nunca arriscando em demasia, gerindo a vantagem para os seus perseguidores quando tal foi necessário.

“Que resultado incrível! Tivemos um começo dececionante em Monte Carlo, mas não deixamos que isso nos desanimasse. Mantivemo-nos focados e concentrámo-nos em obter um bom resultado na Suécia. Sabíamos que a luta pela vitória ia ser renhida, mas chegamos com o objetivo de ripostar, e a meu ver fizemo-lo perfeitamente”, afirmou Neuville após o final do rali.

“Não esperávamos obter a liderança tão cedo por isso tivemos que adotar uma estratégia inteligente para, em certas alturas, defender a nossa vantagem e aumentá-la sempre que podíamos. No ano passado senti que merecíamos a vitória, mas ainda mais este ano. Não pude esticar-me na ‘power stage’ porque a vitória significava muito para a arriscar, por isso terminar a última etapa com dois pontos extra foi ótimo”, refere ainda o belga.

Thierry Neuville também apreciou o facto de agora liderar o ‘Mundial’ de pilotos: “Estamos na liderança do campeonato, por isso estamos no bom caminho. Graças a toda a equipa. Temos muitas pessoas a trabalhar de forma incansável diariamente nos bastidores para nos dar um carro competitivo, com o qual podemos lutar por vitórias como esta. Esta vitória é para eles! Foi um fim de semana fantástico para todos”.