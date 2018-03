Motores Thierry Neuville com o moral elevado no México Por

Depois de ter vencido o Rali da Suécia contra a maioria das previsões, Thierry Neuville surge no México com o moral elevado de quem liderada o Campeonato do Mundo.

A primeira vitória de 2018 deu ao belga a certeza de que tanto ele como o Hyundai i20 WRC estão bastante competitivos, pelo que na prova centro-americana, onde conquistou o seu primeiro pódio no WRC, a motivação é grande.

É óbvio que se trata de um evento muito particular, pois se os pisos de terra até podem ser replicados noutros eventos do Campeonato do Mundo de Ralis, a altitude faz da prova mexicana um desafio único. Neuville está otimista, uma vez que para além de vir de uma vitória tem boas recordações deste rali.

”Partimos para o México após a nossa excelente vitória na Suécia, por isso, os nossos níveis de motivação e moral não poderiam estar mais elevados. O México é um evento agradável e que traz boas memórias. Conquistei o meu primeiro pódio lá, em 2013, e, depois, conquistei o primeiro pódio de sempre da Hyundai Motorsport, apenas um ano mais tarde”, refere o belga.

“O rali tem uma atmosfera mais descontraída, e é geralmente mais calmo para os pilotos. Chegamos um pouco mais cedo do que o normal para nos habituarmos ao clima e nos adaptarmos ao fuso horário. É o primeiro evento do ano em que a temperatura e a altitude estão mais elevadas, tornando-o num desafio único e agradável”, acrescenta Thierry Neuville.