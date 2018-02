Motores Thierry Neuville mantém liderança na Suécia Por

A uma etapa do final da prova, Thierry Neuville lidera o Rali da Suécia, depois do belga ter conseguido concluir a segunda etapa com quase 23 segundos de vantagem sobre Craig Breen.

O belga da Hyundai conseguiu aumentar a sua diferença para o segundo classificado na secção da tarde da tirada deste sábado, conseguindo depois ampliar essa vantagem nos troços de Torsby e da super especial de Karslad. Isso inclui ganhar a especial da noite, deixando-o a praticamente meia centena de quilómetros da sua primeira vitória da época.

O i20 WRC de Neuville não teve problemas ao longo do dia, mesmo quando manteve um aceso duelo pelo comando com o seu companheiro de equipa Andreas Mikkelsen, que depois se teve de preocupar mais com o ataque de Craig Breen à segunda posição. O irlandês da Citroën conseguiria superar o norueguês na fase final da etapa, partindo para o último dia com menos de uma dezena de segundos a separá-los.

Por sua vez as dificuldades sentidas por Mikkelsen permitiram também a Hayden Paddon aproximar-se do seu companheiro de equipa nórdico. Isto apesar do neozelandês ter embatido num banco de neve na especial de Torsby. Mas o piloto ‘kiwi’ também não se poderá distrair no último dia, pois tem pouco mais de oito segundos de vantagem para Mads Ostberg, que fecha o top cinco aos comandos do segundo Citroën C3 WRC.

O ‘clã’ da Toyota tudo fez para recuperar o atraso sofrido na véspera, mas Espekka Lappi, apesar de ser o seu melhor representante manteve-se no sexto, já a mais de um minuto do líder, e bem à frente dos seu companheiro de Jari-Matti Latvala, que parte para o último dia a mais de dois minutos de Thierry Neuville.

Teemu Suninen manteve-se como o melhor representante da M-Sport mas desceu ao oitavo posto, que ainda pode ser ameaçado por Ott Tanak, que não conseguiu evitar perder mais tempo para os homens da frente no terceiro Toyota. Já o Campeão do Mundo, Sebastien Ogier, apenas logrou entrar no top dez, ainda que beneficiando do abandono de Kris Meeke, que reduziu a presença da Citroën a dois carros.

Classificação após a 15ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 2h23m23,8s

2º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 22,7s

3º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 32,0s

4º Hayden Paddon/Scott Marshall (Hyundai) + 48,6s

5º Mads Ostberg/Thomas Eriksen (Citroën) + 56,8s

6º Esapekka Lappi/Jonas Ferm (Toyota) + 1m05,8s

7º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 2m03,3s

8º Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford) + 2m20,5s

9º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 3m41,3s

10º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 4m24,9s