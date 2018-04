Motores Thierry Neuville ‘entra’ a ganhar na Argentina Por

O ‘pontapé de saída’ do Rali da Argentina foi dado na noite desta quinta-feira com a super especial em Villa Carlos Paz, onde Thierry Neuville foi o mais rápido.

Para cumprir os 1,9 quilómetros do percurso o belga da Hyundai gastou menos três décimas do que Ott Tanak, no melhor dos Toyota Yaris WRC, enquanto que o Campeão do Mundo e líder do campeonato, Sebastien Ogier, fez a terceira melhor marca, a quatro décimas de Neuville.

Neste ‘aperitivo’ da prova sul-americana do ‘Mundial’ de Ralis, Andreas Mikkelsen mostrou que os Hyundai i20 Wrc são ágeis em percursos sinuosos em asfalto ao realizar o quarto tempo, a cinco décimas do seu companheiro de equipa, com Kris Meeke a completar o top cinco no melhor dos Citroen C3 WRC.

Apesar de ter realizado apenas o sexto tempo, Esapekka Lappi é um dos a discutir as primeiras posições quando o rali chegar à estrada. O jovem finlandês da Toyota gastou mais 1,3s que Neuville, sendo uma décima mais veloz que o seu compatriota Teemu Suninen, que foi o segundo melhor dos homens da M-Sport Ford, e duas que Dani Sordo, no terceiro dos Hyundai oficiais.

Já Jari-Matti Latvala, que fora o mais rápido no ‘shakedown’ da tarde, acabou por realizar o nono tempo, e foi o mais lento dos pilotos da Toyota, tal como Elfyn Evans foi o mais lento dos homens da M-Sport Ford. Mas as diferenças são insignificantes, pois quando chegar a estrada tudo poderá ser diferente.

Classificação após a 1ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 1m54,4s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 0,3s

3º Sebastien Ogier/Julien Ingrasia (Ford) + 0,4s

4º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 0,5s

5º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 0,7s

6º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota) + 1,3s

7º Teemu Suninen/Mikka Markkula (Ford) + 1,4s

8º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 1,5s

9º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) + 1,6s

10º Elfyn Evas/Daniel Barritt (Ford) + 2,2s