Testes de Sebastien Ogier e da M-Sport perturbados pela neve

Não foi fácil a preparação de Sebastien Ogier e da M-Sport para o Rali do México, depois do mau tempo que se fez sentir em Espanha.

A neve que se abateu no país vizinho, à imagem do que sucedeu em vários pontos da Europa, foi o grande problema a perturbar o programa de testes delineado pela equipa do Campeão do Mundo. Tanto Sebastien Ogier como Elfyn Evans deviam beneficiar de dois dias de ensaios cada um, com o último dia a ser destinado ao recente prodígio Teemu Suninem.

Como resultado da inesperada ‘partida’ do ‘general inverno’ a M-Sport teve de reajustar o seu plano de trabalhos. “Temos dois pilotos de gabarito, e todos têm desejo de conseguir um bom resultado, além de que toda a equipa está determinada a levar o Fiesta ao pódio”, referiu o diretor da formação britânica, Malcom Wilson.

Felizmente para Sebastien Ogier, a sua posição na estrada no México será melhor do que na Suécia, em virtude do resultado na prova escandinava o fazer descer no Campeonato do Mundo. Mas já se sabe que o francês costuma ser forte na prova centro-americana, onde obteve três vitórias consecutivas entre 2013 e 2015. Para já fique com as imagens dos testes de Ogier em Espanha, onde a meteorologia ‘pregou uma partida’.