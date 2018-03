Motores Testes com os Alfa Romeo do WTCR em Monza Por

A nova Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que este ano vai substituir o WTCC, vai ganhando forma, e em Monza a equipa que faz alinhar os Alfa Romeo Giulietta realizou testes de preparação para nova competição.

No traçado do norte de Itália estiveram os dois carros que são inscritos no WTCR pela equipa Romeo Ferraris, tripulados por Gianni Morbidelli – terceiro classificado da TCR Iternacional em 2017, Fabrizio Giovanardi – Bicampeão Europeu e Britânico de Turismo – e Kevin Gleason – 13º classificado no WTCC em 2017.

Michela Cerruti, diretora de operação da Romeo Ferraris, sobre o teste referiu: “A temporada de 2018 está quase ‘ao virar da esquina’ e nós estamos prontos. Monza é útil para verificar uma série de detalhes antes dos carros serem enviados para os testes coletivos em Barcelona e depois para Marraquexe, na prova de abertura da época”.

“Confiamos bastante na experiência de Fabrizio, Gianni e Kevin para dar o último ‘feedback’ em relação a algumas evoluções de ‘set-up’. Temos esperança que o tempo nos ajude. Tem sido uma difícil agenda de testes durante este duro inverno, mas estamos confiantes que o trabalho foi feito na fábrica pelo nosso pessoal”, acrescentou Cerruti