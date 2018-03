Motores Teste profícuo de Hugo Godinho em Monza Por

Hugo Godinho continua a preparar o seu regresso às pistas no International GT Open, tendo realizado testes com a Vicenzo Sospiri Racing no Autódromo de Monza.

No traçado italiano o piloto português tripulou um Lamborghini Huracan GT3 da formação dirigida pelo antigo piloto de Fórmula 3000 Vicenzo Sospiri. Um ensaio que se segue aqueles que já tinha realizado com a AF Corse e com a Drivex em Barcelona.

O Lamborghini Huracan é algo diferente do Ferrari 488 GT3 e que o Mercedes AMG GT3, pelo objetivo deste teste em terras italianas foi perceber o desempenho do bólide de Sant’Agata Bolognese.

“Foi um excelente dia de trabalho. A Vicenzo Sospiri Racing é de facto uma equipa muito bem estruturada e profissional, oferecendo-me todos os meios para que me pudesse ambientar rapidamente ao Lamborghini. Fomos trabalhando nas afinações e, para além de ter ficado muito confiante num circuito que é bastante selectivo, conseguimos evoluir o carro no que diz respeito ao comportamento e performance, tendo tanto a equipa como eu ficado muito satisfeitos com os resultados”, apontou o Vice-Campeão da temporada de 2011 do Campeonato de España de GT/Iber GT.

Hugo Godinho voltará a Itália no final desta semana, desta feita para rodar em Adria com um Ferrari 488 GT3. “Em Monza fui convidado para mais uma sessão de testes, o que demonstra que estamos a realizar um bom trabalho e que há quem esteja atento. Estou ansioso por poder experimentar o Ferrari e por colaborar proficuamente com a equipa”, explicou o piloyo português.

A temporada deste ano do International GT Open inicia-se a 14 e 15 de Abril no Autódromo do Estoril, visitando ainda França, Bélgica, Hungria, Inglaterra, Itália e Espanha. Hugo Godinho espera até ao final deste mês ter o seu programa de 2018 definido.