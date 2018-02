Nem à terceira o Parlamento elege representante ao Conselho de Segurança

Pela terceira vez, o Parlamento não conseguiu eleger um representante para o Conselho Superior de Segurança Interna. Depois de Jorge Lacão, por duas vezes, agora foi o também socialista Fernando Anastácio a ficar longe dos votos necessários.

A eleição do representante necessita de uma maioria qualificada (dois terços), ou seja, de 133 votos. Porém, apenas 106 deputados votaram a favor da indicação de Fernando Anastácio.

Esta foi a terceira vez que a eleição não resultou, depois dos socialistas terem indicado, por duas vezes, Jorge Lacão.

O falhanço deu origem a uma troca de acusações graves entre PS e PSD.

“O PSD subiu mais um degrau para o patamar da irresponsabilidade no Parlamento”, afirmou Carlos César, acrescentando esperar pela tomada de posse de Rui Rio para se encontrar “alguém no PSD que seja capaz de honrar a palavra”.

“O PS é sempre muito rápido a apontar responsabilidades aos outros, mas tarda em reconhecer as suas”, reagiu Hugo Soares, considerando “insultuosas” as declarações do socialista.

