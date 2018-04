Nas Notícias Terça-feira de sol no continente, nas ilhas nem por isso Por

Sol e uma subida de temperatura são as condições meteorológicas que estão na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta terça-feira, para o continente. Nos arquipélagos o tempo não estará assim tão ‘sorridente’.

A meteorologista Maria João Frada antecipa sol e uma “subida da temperatura máxima” para a generalidade das regiões do continente, ainda que com alguns “períodos de maior nebulosidade” matinal.

Já o vento estará a soprar fraco, nesta terça-feira, onde de norte a sul as condições do tempo estão mais enquadradas com a primavera.

Madeira e Açores

Nas ilhas o cenário será diferente, com a existência de condições para queda de aguaceiros.

Nos Açores é antecipado “céu muito nublado com abertas” e “descida da temperatura do ar” com “aguaceiros, que poderão ser de granizo” e “condições para a ocorrência de trovoada”.

Na Madeira são esperados “períodos de céu muito nublado.”

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “ondas de oes-noroeste com dois a três metros, aumentando gradualmente para quatro a cinco metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 13/15ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sudoeste inferiores a um metro” com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 15ºC.

