Nas Redes “Ter cancro novamente não é pêra doce”, admite Rebeca Por

Uma declaração arrepiante e tocante mas, ao mesmo tempo, plena de clareza e força de vontade. Rebeca recorda o momento em que percebeu que o cancro lhe voltou a entrar na vida. “Ter um cancro novamente não é pêra doce”, admite a cantora. Veja o vídeo.

“Nunca na vida pensei ter um cancro na tiroide com 30 anos e agora, com 38 anos, ter novamente um cancro”, começou por explicar Rebeca na entrevista a Cristina Ferreira.

A cantora admite que a doença é “pior” do que a de há uns anos atrás.

“Há oito anos atrás pensava que o mundo tinha desmoronado mas não, não, consegui ultrapassar. Hoje penso que foi fácil. Hoje tenho um pior.”

Rebeca não tem mesmo dúvidas em admite as dificuldades que enfrenta.

“Oito anos depois ter um cancro novamente não é pêra doce.”

Na entrevista a Cristina Ferreira, Rebeca faz uma revelação perturbadora.

“Tinha feito a minha última mamografia há cinco meses e não tinha nada na mama. Estava tudo bem.”

Rebeca recordou ainda como descobriu que tinha cancro.

“Um belo dia, à tarde, fomos dar uma volta ao shopping, toquei na mama, sem querer, não me perguntem porquê e toquei no sítio certinho e estava lá o nódulo. Para mim era qualquer coisa de mal. Aquilo não fazia parte do meu corpo.”

“Perguntei ao doutor se tinha alguma coisa de grave e ele não me disse logo. Passado um tempinho disse-me ‘tem, tem é mesmo cancro’.”

Cristina Ferreira já comentou o caso e chorou no programa Você na TV ao falar desta situação.

Foi, de resto, a apresentadora a revelar o caso.

Veja o vídeo:

74 PARTILHAS Partilhar Tweetar