Tentou passar por vencedor do Euromilhões com boletim falso

O último grande prémio do Euromilhões saiu para Portugal mas, até este momento, o vencedor ainda não apareceu. Agora, de Famalicão chegam notícias de um indivíduo que se andava a fazer passar por vencedor, mostrando uma fotocópia do talão e garantindo que o verdadeiro boletim estava guardado num cofre. Mas veio a verificar-se que se tratava de um burlão, que enganou até o pai.

Aos 19 anos, o rapaz quis passar por quem não era e garantia que trabalhava perto do café Ribeiro, em Lousado, no concelho de Famalicão, onde foi registado o boletim premiado e que dá acesso a qualquer coisa como 61 milhões de euros.

Nos últimos dias, o jovem andou por terras famalicenses a dizer que era o vencedor do grande jackpot e que tinha o boletim verdadeiro guardado.

O sujeito, tido burlão, mostrava uma cópia do boletim premiado e enganou até o pai.

“Isto não se faz, não se brinca com as pessoas. Cheguei a ligar para a Santa Casa a saber o que deveríamos fazer”, referiu o pai do rapaz, em declarações citadas pelo Correio da Manhã.

O vencedor tem 90 dias para reclamar o prémio junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Até este momento, a identidade do vencedor é desconhecida.

Nas últimas semanas diz-se que o vencedor será um operário de uma fábrica de pneus, em Famalicão, que terá medito baixa médica.

Mesmo com identidade desconhecida, o vencedor já foi ‘convidado’ pelo padre de Lousado a fazer uma contribuição para os cofres da igreja.

