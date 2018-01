Tensão na RTP entre diretor e trabalhadores

“Um dos problemas do atual momento da RTP é que a mesma foi tomada, em setores importantes da gestão, por pessoas habituadas a vender coisas à RTP”, explica o CT em comunicado, dizendo mesmo que “o resultado foi o caos que se vive internamente”.

A CT não dá nome aos protagonistas e acusa Daniel Deusdado.

“Daniel Deusdado toma para si responsabilidades que a CT entende estenderem-se ao administrador Nuno Artur Silva que, por uma questão de hierarquia, merecerem ser apontadas ao cargo com maior capacidade de decisão”, referindo ainda no comunicado que “quem decide sobre os conteúdos na RTP chama-se Nuno Artur Silva e toda a gente sabe disso.”

A CT é particularmente arrasadora para com Daniel Deusdado.

“Daniel Deusdado não terá lido o Código de Ética e Conduta da RTP, ou, tendo lido, não o compreendeu, ou, tendo compreendido, não entende que esse código – em particular no capítulo que regula o conceito de “conflito de interesses” – se estenda a todo o universo da RTP, e que ele não está isento”, pode ler-se no comunicado da CT, que acrescenta ainda…