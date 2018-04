Desporto Tenista Gastão Elias vence Gonçalo Oliveira na primeira ronda do ‘Challenger’ de Tunes Por

O tenista português Gastão Elias venceu hoje o compatriota Gonçalo Oliveira, na primeira ronda do ‘Challenger’ de Tunes em dois ‘sets’.

Gastão Elias, número dois português e 110.º colocado do ranking mundial, derrotou Gonçalo Oliveira, quinto melhor tenista português do ranking ATP (212.º), com um duplo 6-2, num encontro que durou 01:17 horas.

O número dois português defronta na quarta-feira o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 272.º classificado do ranking ATP.

Os portugueses João Domingues (205.º) e Pedro Sousa (119.º) também já estão apurados para os dezasseis avos de final da prova.

João Domingues joga na quarta-feira com o eslovaco Josef Kovalik (152.º) e Pedro Sousa, número três português, vai defrontar o estónio Juergen Zopp (137.º), que eliminou o tunisino Moez Echargui.

