Desporto Tempestade dita adiamento de prova de surf Por

As previsões climatéricas que apontam para a chegada de uma forte tempestade no próximo fim-de-semana obrigaram ao adiamento do Allianz Figueira Pro, previsto para 9 a 11 de março na Praia do Cabedelo.

Por decisão coordenada entre a Federação Portuguesa de Surf e a Associação Nacional de Surfistas, a etapa inaugural da Liga MEO Surf em 2018 fica assim adiada para 13 a 15 de abril na Ericeira.

“Vai entrar uma tempestade muito forte no próximo sábado, que se prolonga durante domingo e traz rajadas de ventos muito fortes, e não conseguimos garantir a segurança mínima para os surfistas. Não pelo tamanho da ondulação, mas antes pela velocidade e intensidade do vento”, explica Pedro Monteiro, diretor de prova.

“Poderá ser decretado algum nível de de alerta por parte das autoridades portuguesas, implicando a proibição da prática de surf na costa portuguesa. São condições muito instáveis e que tornam perigosa qualquer atividade no mar”.

As inscrições para a etapa agora adiada serão anuladas com quotizações a transferir para a Ericeira ou devolvidas sob solicitação junto da Associação Nacional de Surfistas.

Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, considera que adiar o Allianz Figueira Pro “é uma obrigatoriedade”.

“O cenário meteorológico que se afigura, especialmente para os dias 10 e 11 de março, é extremo, e coloca em causa a segurança dos surfistas e o normal desenrolar do evento. Não podemos deixar de reagir dentro das nossas possibilidades, agradecendo desde já à Federação Portuguesa de Surf pela cordial colaboração para encontrarmos uma solução. Considerando que é algo que sai fora do controlo da nossa operação, peço a compreensão dos surfistas, patrocinadores, parceiros e aos adeptos do surf”, destaca.

Com a reprogramação do Allianz Figueira Pro para o início de Junho, a Liga MEO Surf passa a ter o seguinte calendário:

1.ª etapa – 13 a 14 de abril – Allianz Ericeira Pro

2.ª etapa – 4 a 6 de maio – Renault Porto Pro

3.ª etapa – 1 a 3 de junho – Allianz Figueira Pro (nova data)

4.ª etapa – 6 a 8 de julho – Allianz Sintra Pro

5.ª etapa – 4 a 6 de outubro – Bom Petisco Cascais Pro