Temperaturas podem descer aos quatro graus negativos

As temperaturas podem cair, hoje, até aos quatro graus negativos. Todo o território de Portugal continental está sob aviso amarelo, válido até amanhã, devido à persistência do frio.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga acumulam um segundo aviso amarelo, também até quinta-feira, por causa da agitação marítima, com a previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o frio e o vento moderado a forte vão manter-se no litoral oeste e nas terras altas, com aguaceiros fracos e pouco frequentes, em especial nas regiões norte e centro e que serão de neve acima de 600/800 metros.

As temperaturas mínimas podem cair até aos aos quatro graus negativos em Bragança e na Guarda, enquanto em Leiria, Viseu e Vila Real as mínimas não devem ultrapassar um grau negativo.

Nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Évora e Beja, a temperatura mínima deverá ficar por um grau previsto, sendo de dois graus em Braga, Porto, Santarém e Sines, três em Viana do Castelo e quatro graus nos distritos de Lisboa e Faro.

As temperaturas máximas não devem ir além dos 13 graus em Santarém e Faro e dos seis graus em Bragança e na Guarda.

