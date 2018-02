Nas Notícias Temperaturas baixam nesta quinta-feira Por

As temperaturas devem continuar em queda, nesta quinta-feira, de acordo com o que adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para o continente. Nos Açores são esperados aguaceiros e existe a “possibilidade de trovoadas na madrugada e manhã”, enquanto que na Madeira a chuva também deve marcar presença.

De acordo com informação das meteorologistas Patrícia Gomes, Ângela Lourenço e Patrícia Marques, podemos esperar uma quinta-feira, com “pequena descida de temperatura” e “acentuado arrefecimento noturno”.

Quanto ao vento será “fraco a moderado”.

Nas regiões do norte, o IPMA antecipa céu limpo, tal como nas regiões do sul, sendo que para ambas é salientada a queda de temperaturas, como nota dominante.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “aguaceiros, mais significativos na madrugada e manhã” e existe a “possibilidade de trovoadas na madrugada e manhã.”

O IPMA antecipa para a Madeira “períodos de chuva ou aguaceiros”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com dois a três metros.”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

