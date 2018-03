Nas Notícias Temperatura volta a cair nesta sexta-feira Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa uma sexta-feira com “aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada”. Os Açores podem esperar “chuva, especialmente a partir da tarde”, ao passo que a Madeira terá céu “nublado” mas sem chuva na previsão.

A semana tem sido marcada por muita chuva e, nesta sexta-feira, o cenário não muda. Aliás, além dos períodos de precipitação, os meteorologistas Madalena Rodrigues e Ricardo Tavares antecipam ainda uma queda das temperaturas.

Os aguaceiros podem ser, de acordo com a indicação do IPMA, “pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.”

Nas zonas altas das regiões norte e centro pode mesmo nevar.

Tanto para a região norte quanto para a zona sul, o IPMA espera condições climatéricas semelhantes, com chuva, frio, vento, por vezes, forte e agitação marítima no litoral.

Madeira e Açores

A região dos Açores também terá uma sexta-feira com “céu muito nublado, tornando-se encoberto” e “períodos de chuva, especialmente a partir da tarde”.

Quanto à Madeira pode esperar “céu muito nublado” mas não há previsão de chuva.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com quatro a cinco metros, diminuindo gradualmente para 3,5 a quatro metros.”. A temperatura da água do mar será entre “13/15ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com 1,5 a dois metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “16ºC”.

