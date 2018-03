Nas Notícias Temperatura sobe nesta terça-feira Por

A previsão meteorológica antecipa, nesta terça-feira, em Portugal continental, céu “pouco nublado, vento em geral fraco e subida da temperatura”. A Madeira pode esperar “céu geralmente muito nublado”, enquanto que os Açores vão ter “aguaceiros a partir do fim da tarde”.

Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Ar e da Atmosfera (IPMA), explica que, nesta terça-feira, é esperado “céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente

muito nublado nas regiões norte e centro até meio da manhã e a partir do fim da tarde”.

Existe ainda a “possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã”.

O dia de terça-feira será ainda marcado por uma “subida de temperatura, mais significativa da máxima.”

Quanto ao vento, esse será em “em geral fraco a moderado”.

Para as regiões norte e também no sul a nota de maior destaque dos especialistas do tempo é que se dará uma “pequena subida da temperatura”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores, de acordo com os especialistas do tempo, vão ocorrer “aguaceiros a partir do fim da tarde”.

Na Madeira, o IPMA espera “céu geralmente muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.”

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a dois metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar