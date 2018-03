Desporto Telma Monteiro conquista medalha de ouro na Rússia Por

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou este sábado a medalha de ouro na categoria inferior a 57 quilos, no Grande Slam de Ekaterinburgo, na Rússia.

A atleta portuguesa, que defende as cores do Benfica, conquistou este sábado mais uma medalha de ouro para o seu currículo ao derrotar, na final, a judoca Chen-ling Lien.

Telma Monteiro conseguiu o ouro ao derrotar, no ringue, judocas com melhor posição no ranking.

No primeiro combate, a atleta portuguesa afastou Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, 15.ª do ranking mundial. Seguiu-se a atleta russa, Daria Mezhetskaia, 17.ª do mundo.

A judoca portuguesa ocupa o 23.º posto no ranking mundial, tendo afastado Momo Mataoki nas meias finais, antes de levar de vencida Chen-ling Lien, na final do Grande Slam de Ekaterinburgo, na Rússia.

