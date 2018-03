Motores Teemu Suninen com a M-Sport Ford na Argentina Por

Depois de ter defendido as cores da equipa na Suécia e no México, Teemu Suninen tripulará também um dos Ford Fiesta RS WRC da M-Sport no Rali da Argentina.

Tal como já tinha indicado o jovem finlandês aquando do Rali do México, a deslocação à prova sul-americana era uma forte possibilidade: “Devemos analisar este evento depois nos concentrarmos no próximo Rali da Argetina. Fiz os reconhecimentos em 2016, por isso tenho informações das etapas, mas será a primeira vez que vou competir com um carro no rali. Por essa razão devemos preparar-nos ainda mais do que é habitual”.