Economia Taxa de juro no crédito à habitação avança para 1,025 por cento de fevereiro para março Por

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação avançou 0,2 pontos base, para 1,025 por cento, em março face a fevereiro, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em março, a prestação média vencida manteve-se em 239 euros e o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação aumentou para 51.770 euros.

Para o destino de financiamento Aquisição de Habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,047 por cento, 0,2 pontos base superior ao observado no mês anterior.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento passou de 1,598 por cento em fevereiro para 1,556 por cento em março e o valor médio da prestação foi 324 euros em março (319 euros em fevereiro).