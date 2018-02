Economia Taxa de desemprego desceu para 8,9 por cento em 2017 Por

A taxa de desemprego ficou-se em 8,9 por cento, em 2017, o que representa uma queda de 2,2 pontos percentuais em comparação com 2016. Estes números são mais positivos do que as estimativas do Governo, que previra 9,2 por cento.

As Estatísticas do Emprego do último trimestre de 2017, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dão conta de uma taxa inferior à perspetivada pelo executivo de António Costa.

A taxa anual queda-se pelos 8,9 pontos percentuais, enquanto a previsão do Governo era de 9,2.

No quarto trimestre, segundo o INE, a taxa de desemprego também caiu e passou de 8,5 para 8,1 pontos, em comparação com o trimestre anterior, e menos 2,4 por cento relativamente ao último trimestre de 2016.

