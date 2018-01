Nacional Tatiana recorda vitória sobre o cancro e revela estar grávida Por

Tatiana , uma das protagonistas do quarto Big Brother, voltou ao Confessionário para lembrar a luta – vitoriosa – contra o cancro e apresentar uma grande novidade: está grávida.

“Em 2013, passei por um cancro, mudou-me um bocadinho. A minha mãe diz-me que fiquei mais fria, mais distante com as pessoas”, revelou a ex-concorrente do BB4.

Mas a grande novidade estava reservada para a parte imediata da conversa com Teresa Guilherme…

“Ninguém sabe ainda, Teresa! Estou de bebé, acho que é o maior presente que Deus me podia ter dado”.

