Tarde com rajadas de vento, chuva forte e granizo

O mau tempo deu tréguas na manhã deste sábado, mas promete voltar em força durante a tarde, com a “intensificação do vento” com “rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora, especialmente no minho e douro litoral”.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é possível que as “rajadas alcancem os 120 quilómetros por hora”. No restante território, a meteorologista indica que vento pode chegar aos 85 quilómetros por hora.

Em declarações à SIC Notícias, Maria João Frada indiciou que a agitação marítima deverá aumentar “gradualmente”, com ondas a chegar aos “sete e oito metros”, mas podendo atingir picos de “14 metros” no período “mais gravoso”, entre as 3h00 e as 18h00 de domingo.

A chuva não será uma constante ao longo de todo o dia, mas a especialista alerta para o aumento da “intensidade e frequência que pode ser, por vezes, forte, em especial no norte e centro, havendo também probabilidade de cair granizo e neve acima dos 1200 e 1400 metros”

