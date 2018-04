Local “TAP trata madeirenses como animais”, diz deputado do PSD Por

João Paulo Marques, deputado do PSD no parlamento da Madeira, abordou nesta terça-feira um comentário sobre os sucessivos atrasos e cancelamentos de voos da transportadora aérea, considerando que a TAP trata os madeirenses “como animais”.

Durante a sessão plenária desta terça-feira da Assembleia Legislativa da Madeira, antes da ordem do dia, João Paulo Marques teceu duras acusações à transportadora aérea, revelando estar “estupefacto” com “a atitude desumana que a TAP tem tido com a Madeira e com os madeirenses, alegadamente por razões operacionais”.

“Os madeirenses estão a ser tratados como animais, é uma vergonha nacional”, disse, citado pela agência Lusa.

O parlamentar social-democrata lembrou ainda que nem todos os madeirenses têm família no continente, facto que agrava as dificuldades que enfrentam, quando os voos são adiados ou cancelados.

João Paulo Marques criticou também a decisão do Governo da República, que pretende criar um plafond máximo de 15 milhões de euros, tendo em vista a mobilidade aérea entre a região autónoma e o continente.

