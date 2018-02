Nas Notícias TAP faz dois voos ‘extra’ para transportar passageiros retidos na Madeira Por

A TAP vai utilizar um avião A330 para fazer face ao grande número de pessoas que tem na ilha da Madeira à espera de rumar a outras paragens mas sem o conseguir fazer, nos últimos dias com frequência, por causa do mau tempo. Por isso, agora será num transporte ‘extra’ que as pessoas devem sair da ilha.

A transportadora aérea nacional irá fazer dois voos para que as pessoas retidas cheguem ao destino pretendido o quanto antes.

De acordo com fonte da TAP, citada pela Renascença, o primeiro sairá do aeroporto Cristiano Ronaldo às 13h45, desta quinta-feira, e o segundo às 19h05.

Por causa do mau tempo, nomeadamente os ventos, a TAP cancelou várias ligações com a Madeira.

A ilha está sob aviso laranja até às 6h00 desta quinta-feira.

Na base deste aviso – o segundo mais grave – por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera estão as rajadas de vento que têm chegado aos 120 e 130 quilómetros.

