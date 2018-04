Economia TAP cancelou 557 voos no primeiro trimestre Por

A transportadora aérea nacional TAP cancelou 557 voos durante o primeiro trimestre, segundo dados fornecidos pela empresa britânica de estatísticas OAG, que mensalmente divulga relatórios de pontualidade de companhias e aeroportos.

Em resposta a questões da agência Lusa, a empresa revelou o cancelamento de 75 voos da TAP em janeiro, enquanto em fevereiro verificaram-se 117.

Em março, a transportadora registou 365 cancelamentos, segundo fonte da OAG, que agrega dados enviados por companhias aéreas e autoridades, tendo “apenas começado a receber [informações] da TAP nos últimos meses”.

No relatório público mensal, as estatísticas da OAG mostraram que em março 1,6 por cento dos voos da TAP foram cancelados e que 57,6 por cento das chegadas não sofreram atrasos superiores a 15 minutos, num mês com 10.875 voos. No ‘ranking’ da pontualidade, a transportadora estava no 151.º lugar entre 156 companhias.

Neste mês, a mais pontual foi a T’way Air (Coreia do Sul) e a menos a Tassili Airlines (Argélia).

Em março de 2017, a companhia aérea nacional TAP somava 75,1 por cento de chegadas sem atrasos e ocupava o 85.º lugar no ‘ranking’ de pontualidade entre 129 transportadoras, sem haver registo do número de voos cancelados.

No primeiro mês de 2018, nos relatórios publicados pela empresa de estatísticas, a TAP cancelou 0,3 por cento de voos e teve 75,1 por cento de chegadas sem atrasos, o que se traduziu num 89.º posto em relação a pontualidades num ‘ranking’ de 155 companhias aéreas. O total de voos foi de 10.575 voos.

Em fevereiro de 2018, a TAP contabilizou 0,6 por cento de cancelamentos, 75,7 por cento de chegadas sem atrasos, tendo colocado a companhia na 83.ª posição entre 155 transportadoras na classificação da pontualidade. No segundo mês do ano registaram-se 9.376 voos.

Sobre outras companhias portuguesas, o último boletim estatístico divulgado pela OAG mostra a SATA Air Açores em 149.º lugar (59 por cento de chegadas sem atrasos e 3,6 por cento de cancelamentos) no ‘ranking’ de pontualidade de março de 2018. O número total de voos foi 1.041.

Sobre a Azores Airlines (ex-SATA International), a lista de março revela 493 voos e um 154.º posto na pontualidade (41,2 por cento sem atrasos e 3,2 por cento de cancelamentos).

De Portugal consta ainda a Aero VIP, com 388 voos regionais, e que teve 94,3 por cento chegadas sem atrasos e 1,6 por cento de cancelamentos, enquanto a Orbest (filial da Evelop Airlines) operou com sucesso todos os 12 voos no terceiro mês de 2018.

Na análise estatística de 1.194 aeroportos em março de 2018, Lisboa ficou no 1.176 .º lugar de pontualidade (47,7 por cento de partidas sem atrasos e 1,3 por cento de cancelamentos).

Em termos de movimentos, com 8.318 voos o aeroporto da capital foi a 82.º infraestrutura, entre 1.200, a contabilizar mais ligações.

O Porto estava na 1.158.ª posição na pontualidade (53 por cento de partidas sem atrasos e 2,1 por cento de cancelamentos e 3.331 voos), enquanto Faro seguia no 1.140.º posto (57 por cento de partidas sem atraso, 1,4 por cento cancelamentos e 1.393 voos) e o Funchal no 1.113.º lugar (61 por cento de partidas sem atrasos, 5,3 por cento cancelamentos e 845 voos).

No arquipélago dos Açores, Ponta Delgada ocupou o 1.141. º posto na lista da pontualidade (56,8 por cento partidas sem atrasos, 1,5 por cento de cancelamentos e 621 voos), o aeroporto da Terceira seguiu em 1.128. º lugar (58,6 por cento de partidas sem atrasos, 1,9 por cento de cancelamentos e 410 voos) e a Horta esteve no 1.173.º posto (49,3 por cento de partidas sem atrasos, 7,9 por cento cancelamentos e 161 voos).

Esta lista de março foi liderada pelo aeroporto alemão Saarbruecken (99,1 por cento de chegadas sem atrasos, 0,9 por cento de cancelamentos e 219 voos), enquanto no extremo oposto esteve o aeroporto da localidade venezuelana Barcelona, a 300 quilómetros de Caracas, (14,8 por cento de chegadas sem atraso, 5,3 por cento de cancelamentos e 243 voos).

